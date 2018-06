FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern ist im Mai mit seiner Kernmarke weiter auf der Erfolgsspur unterwegs gewesen. Mit 539.700 Fahrzeugen lieferte die Marke Volkswagen im vergangenen Monat 5,1 Prozent mehr aus als im Mai 2017. Von Januar bis Mai wurden 2,585 Millionen Autos der Marke Volkswagen an Kunden übergeben.

"Der Mai war für die Marke Volkswagen der beste Einzelmonat Mai ihrer Geschichte", konstatierte Volkswagen-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. "Damit setzen wir unseren Aufwärtstrend fort und liegen nach fünf Monaten deutlich über Vorjahr."

Im Heimatmarkt Deutschland steigerte die Marke Volkswagen den Absatz im Mai um 3,4 Prozent. In Europa lag das Plus bei 6,1 Prozent. In China wurden 4,1 Prozent mehr Fahrzeuge der Marke Volkswagen verkauft.

