Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die SAP-Aktie anlässlich der Anwenderkonferenz "Sapphire Now" auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe seine Finanzziele für 2018 und 2020 bekräftigt, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht nach wie vor genügend Möglichkeiten der Wachstumsbeschleunigung für die Walldorfer./edh/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-06-07/10:35

ISIN: DE0007164600