DGAP-Media / 2018-06-07 / 10:12 *Berlin / Amsterdam, 07. Juni 2018 - *YOC, Technologieanbieter für den Handel hochwirksamer Mobile Advertising Produkte in Europa, eröffnet in den Niederlanden eine Niederlassung und forciert damit die Festigung seines programmatischen Geschäfts mittels der eigenentwickelten Technologieplattform VIS.X. Die Niederlande zählen zu einem der fortschrittlichsten Märkte hinsichtlich der Adaption von Programmatic Advertising. Nach der erfolgreichen Markteinführung der Werbetechnologieplattform VIS.X im ersten Quartal 2018 an allen YOC Standorten sowie der kontinuierlich positiven Unternehmensentwicklung ist der nächste logische Schritt der Ausbau der Geschäftsaktivitäten durch die Expansion in ein weiteres europäisches Land. Dirk Kraus, Gründer und Vorstand von YOC erklärt: "Die Entscheidung für die Standorteröffnung in Amsterdam fußt auf der Tatsache, dass die Akteure des niederländischen Werbemarkts das programmatische Geschäft bereits als feste Strategie etabliert haben. Dennoch mangelt es noch deutlich an Möglichkeiten, hochwirksame Formate - insbesondere mobile - skalierbar zu handeln. Und hier kommt unsere Plattform VIS.X ins Spiel." Geführt wird der neue Standort von Marcel Udo, der über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Digital Media mitbringt. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir aufgrund unserer eigenen innovativen Produkte sowie unserer Rich Media SSP eine Lücke im niederländischen Markt schließen werden. Das erste Etappenziel ist es nun, ein Full-Service Team aufzubauen, um den niederländischen Publisher, Advertisern und Mediaagenturen die Leistungen und hohe Servicequalität von YOC in vollem Umfang bereitzustellen." Marcel Udo war zuvor Sales Director bei Telegraaf Media Group sowie Vizevorsitzender der IAB in den Niederlanden. *Über YOC* YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis zu liefern und damit einen Mehrwert für Werbetreibende, Publisher und Nutzer zu schaffen. Mit VIS.X, unserer programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation, kombiniert YOC effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten und ermöglicht es Kunden, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher sind an die Plattform angebunden und stellen somit eine globale Reichweite bereit. Mit unserem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle Ausführung. YOC wurde 2001 gegründet, ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und betreibt Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Wien, Warschau und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com. *Kontakt* YOC AG Farinaz Rastgoo Marketing Manager pr@yoc.com 030 726 162 333 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: YOC AG Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2018-06-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: martina.serwene@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 693291 2018-06-07

