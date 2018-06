Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aroundtown nach Zahlen zum ersten Quartal von 7,25 auf 8,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist verfüge über umfangreiche in- und externe Wachstumsmöglichkeiten, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern schätze er die langfristigen Perspektiven des Unternehmens nicht mehr unnötig vorsichtig ein./la/zb Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

