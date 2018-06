Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Axa mit "Buy" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie sei kaufenswert, weil der französische Versicherer seine Umstrukturierung erfolgreich vorantreibe, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Gründe seien das vom Markt unterschätzte Asiengeschäft, die sich reduzierenden Finanzrisiken und die attraktive Bewertung der Aktie./edh/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-06-07/11:18

ISIN: FR0000120628