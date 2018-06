Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Der Softwareanbieter bewege sich in die richtige Richtung, um mit Produkten zum Kundenmanagement und zur Geschäftsanalytik zukünftiges Wachstum zu sichern, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem erscheine in diesem Jahr der Gegenwind von der Währungsseite weniger ausgeprägt als vom Unternehmen befürchtet./la/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Kundenmanagement Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-06-07/11:19

ISIN: DE0007164600