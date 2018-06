Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Dank der überraschend hohen Rohstoffpreise sowie in Erwartung steigender Konsensschätzungen dürfte die Aktie des Bergbaukonzerns anziehen, schrieb Analyst Conor Rowley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0007188757