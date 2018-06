Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Klöckner & Co von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts sich verschlechternder Fundamentaldaten der europäischen Stahlindustrie wie steigender Lagerbestände, zunehmender chinesischer Exporte und der US-Strafzölle betrachte er die Sektorwerte zunehmend vorsichtig, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine Sektor-Gewinnprognosen (Ebitda) für 2019 um durchschnittlich 15 Prozent und für 2020 um 11 Prozent reduziert./edh/la Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-06-07/11:55

ISIN: DE000KC01000