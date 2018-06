SHW AG: Wolfgang Plasser wird neuer Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft DGAP-Ad-hoc: SHW AG / Schlagwort(e): Personalie SHW AG: Wolfgang Plasser wird neuer Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft 07.06.2018 / 12:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 SHW AG: Wolfgang Plasser wird neuer Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Aalen, 7. Juni 2018. Herr Wolfgang Plasser wird mit Wirkung zum 12. Juni 2018 neuer Vorsitzender des Vorstands der SHW AG. Er übernimmt dieses Amt von Herrn Dr.-Ing. Frank Boshoff, der mit Wirkung zum Ablauf des 12. Juni 2018 im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Vorstand ausscheiden wird. Dies hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute beschlossen. Herr Plasser wird seine neue Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstands der SHW AG zusätzlich zu seiner bestehenden Position als Vorstandsvorsitzender der Pankl Racing Systems AG mit Sitz in Kapfenberg / Österreich, übernehmen. Die Pankl Racing Systems AG gehört zur Pierer-Gruppe, die auch die Aktienmehrheit an der SHW AG hält. Herr Plasser hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der SHW AG, in das er kürzlich durch die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 8. Mai 2018 gewählt worden war, heute niedergelegt. * * * * 07.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHW AG Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Deutschland Telefon: +49 7361 502-1 Fax: +49 7361 502-674 E-Mail: ir@shw.de Internet: www.shw.de ISIN: DE000A1JBPV9 WKN: A1JBPV Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693273 07.06.2018 CET/CEST

