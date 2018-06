Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den Nasdaq 100, den TecDAX, Siemens Healthineers, Medigene, Tesla, BYD, JinkoSolar, Adidas und Infineon. Der Tec-DAX ist auf ein 17-Jahrehoch gestiegen, der Nasdaq 100 notiert auf Allzeithoch - die vor wenigen Wochen noch von vielen Experten totgesagten Tech-Werte feiern gerade ein eindrucksvolles Comeback. Siemens Healthineers mischt bereits kräftig mit, Medigene könnte schon bald folgen. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um das Kursfeuerwerk bei Tesla, die sich fortsetzende Erholung bei BYD, eine Tradingchance bei JinkoSolar und um die beiden DAX-Werte Adidas und Infineon, die auch in diesem Jahr zu den Outperformern zählen. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.