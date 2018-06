In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen an Herrn Dr. Jens Gerhardt, Vertriebsvorstand und Sprecher des Vorstandes der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8), stellen.

Deutschlands größter Serienyachthersteller hat vor wenigen Tagen die vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2014/2019 angekündigt, nachdem sich die Greifswalder eine neue Bankenfinanzierung über 15 Mio. Euro gesichert haben. Den positiven Ergebniseffekt ab dem Geschäftsjahr 2018/2019 (01.07.) beziffert HanseYachts auf mindestens 0,7 Mio. Euro p.a. Mittelfristig peilt das Management um Dr. Gerhardt eine Steigerung der EBITDA-Marge auf 10 bis 12 Prozent bei einem Konzernumsatz von 200 Mio. Euro an.

Herr Dr. Gerhardt, HanseYachts hat bekannt gegeben, dass es die bis 2019 laufende Mittelstandsanleihe vorzeitig zurückzahlen will. Die Refinanzierung dafür erhalten Sie durch ein Bankenkonsortium. Warum haben Sie sich für die vorgezogene Tilgung entschieden?

Dr. Jens Gerhardt: Das wichtigste Argument: Wir sparen mit dieser Maßnahme Geld. Die Anleihe ist inzwischen in die Jahre gekommen, so wären die Zinszahlung für die restliche Laufzeit größer gewesen, als Vorfälligkeit plus heutiger Bankenzins. Darüber hinaus sind Mittelstandsanleihen nicht mehr wirklich gefragt, insbesondere im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Unsere Anleihe hat zwar recht gut notiert, aber im Allgemeinen sind sie erklärungsbedürftig. Obendrein wirkte das generelle Laufzeitende auf Außenstehende wie ein unnötiges Risiko, dass wir mit der erfolgreichen Refinanzierung nun aus der Welt geschafft haben. Ein Bankenkredit, in einem für ein Unternehmen unserer Größe vernünftigen Rahmen, ist für Kunden und Aktionäre akzeptabler und für uns auch deutlich günstiger. So erzielen wir dadurch ab dem kommenden Geschäftsjahr eine jährliche Ergebnisverbesserung in Summe von mindestens 0,7 Mio. Euro.

Die vorzeitige Tilgung belastet jedoch das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr in einer Größenordnung von 0,3 Mio. Euro. Warum ist dies so?

Dr. Jens Gerhardt: Das ist eine Entschädigung für die Inhaber des Bonds dafür, dass wir früher als geplant den Anlegern ihr Geld zurückgeben. Diese Vorfälligkeitszinsen sind fester Bestandteil des Instrumentes und wurden vor Zeichnung bekannt gegeben bzw. wurden so vorher verhandelt. Wenn man diese einmalige Belastung jedoch mit den bereits angesprochenen Einsparungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro ab 2018/2019 vergleicht, wird deutlich, dass sich dies für uns rechnet.

Wie ordnet sich die genannte Einsparung auf der Zinsseite ab dem kommenden Geschäftsjahr in Ihre mittelfristige Planung für die Profitabilität ein?

Dr. Jens Gerhardt: Wir sind traditionell ein Eigenkapital getriebenes Unternehmen mit einer verhältnismäßig geringen Verschuldung. Durch den hohen Kupon des Bonds hatten wir für 4 Jahre ein für uns vergleichsweise hohes Delta zwischen operativem Gewinn (EBITDA) und dem Vorsteuerergebnis (EBT). Die jetzige Refinanzierung über Banken bringt das wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...