Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für SAP nach den ersten beiden Tagen der "Sapphire Now"-Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Höhepunkt sei die Produkteinführung der Kundenmanagement-Software C4 Hana gewesen, die nun mit den entsprechenden Produkten des Rivalen Salesforce konkurrieren werde, schrieb Analyst Laurent Daure in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den letzten Jahren sei SAP gegenüber den Amerikanern deutlich zurückgefallen./la/ajx Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-06-07/12:35

ISIN: DE0007164600