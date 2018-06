Berlin (ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf hat sich auf der Veranstaltung "Im Dialog mit der Wirtschaft - Die Exportkredit- und Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland" geäußert: "Garantien mehr denn je gebraucht"



- "Die Exportkredit- und Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland werden in diesen unsicheren Zeiten mehr denn je gebraucht. Es fällt deutschen Unternehmen zunehmend schwer, im Ausland Aufträge für strategische Großprojekte zu generieren. Sie treffen auf eine massiv staatlich und politisch unterstützte Konkurrenz, insbesondere japanischen, südkoreanischen und chinesischen Anbietern. Unsere Unternehmen sind oft leider nur noch als Zulieferer der Generalunternehmer eingebunden.



- Es muss Ziel der Bundesregierung sein, für deutsche Unternehmen ein "level playing field" mit internationalen Wettbewerbern bei der Finanzierung und Risikoabsicherung zu schaffen.



- In den kommenden zehn Jahren müssten alleine in Afrika 90 Milliarden US-Dollar investiert werden, um die Infrastrukturlücke zu schließen. Dadurch entstehen für deutsche Unternehmen große Chancen, ihre Handels- und Investitionsbeziehungen auszubauen."



