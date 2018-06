Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP anlässlich der Anwenderkonferenz "Sapphire Now" auf "Neutral" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Softwarekonzern sehe für das laufende Jahr weniger Gegenwind von der Währungsseite als bisher, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könnte zu einer Neubewertung der Geschäftsziele für 2020 führen./edh/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-06-07/12:47

ISIN: DE0007164600