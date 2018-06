Der Kupferpreis marschiert an der LME Richtung Vierjahreshoch. Damit setzt das Industriemetall die gute Entwicklung in den vergangenen Wochen fort. Auch Kupferaktien können von der guten Marktstimmung profitieren.

Technischer Ausbruch gelungen

Ist das der lange erwartete Ausbruch beim Kupferpreis? Am gestrigen Mittwoch jedenfalls zeigten sich die Industriemetalle von ihrer Schokoladen-Seite und konnten die Gewinne der vorherigen Tage und Wochen ausbauen. Im MIttelpunkt steht einmal mehr Kupfer, dass heute Morgen seine Aufwärtsbewegung an der London Metal Exchange (LME) fortsetzt und sich auf fast 7.300 Dollar je Tonne verteuert. Kupfer nimmt das Vierjahreshoch von Ende Dezember ins Visier. Die jüngste Bewegung dürfte durch charttechnische Anschlusskäufe verstärkt worden sein. Seit Anfang Mai hat der Kupferpreis bereits um über 6 Prozent zugelegt. Hinzu kommt, dass die spekulativ orientierten Investoren schon in der Vorwoche ihre Netto-Long-Positionen laut LME-Statistik leicht ausgeweitet hatten. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir auch in Shanghai, dem weltweit zweitwichtigsten Handelsplatz für das rote Metall. Dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...