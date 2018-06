Decheng Technology AG: Produktion des Materials für chinesischen Nahrungsmittel-Giganten aufgenommen DGAP-News: Decheng Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges Decheng Technology AG: Produktion des Materials für chinesischen Nahrungsmittel-Giganten aufgenommen 07.06.2018 / 14:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORPORATE NEWS 7. Juni 2018 Decheng Technology AG: Produktion des Materials für chinesischen Nahrungsmittel-Giganten aufgenommen - Wasserbasiertes PU für Nahrungsmittelverpackungen von Dali Foods Group genehmigt, Produktion hat begonnen - CEO ZHU: "Neues Produkt entspricht unserer langfristigen Strategie" Köln, 7. Juni 2018. Die Decheng Technology AG (ISIN: DE000A1YDDM9, WKN: A1YDDM, Ticker-Symbol: 333), ein chinesischer Produzent von Polyurethanen und Additiven für die Veredlung von Textilien und Leder sowie für den Einsatz in Elektronikkomponenten, gibt bekannt, dass ihr wasserbasierte Lebensmittelverpackungsmaterial den Inspektionsprozess der Dali Foods Group erfolgreich abgeschlossen hat und die Produktion aufgenommen wurde. Die in Quanzhou City ansässige Dali Foods Group (gelistet an der Hong Kong Stock Exchange, Ticker 3799) produziert und vertreibt bekannte Marken wie Daliyuan, Copico, Haochidian, Heqizheng und Hi-Tiger, die zu den populärsten Nahrungsmittelmarken in China gehören. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Dali Foods Group Umsätze in Höhe von 19,80 Mrd. Renminbi. Der CEO der Decheng Technology AG, ZHU Xiaofang, kommentierte: "Die Genehmigung unseres neuen Verpackungsmaterials für Nahrungsmittel durch Dali Foods Group ist ein Beweis für unsere F&E-Kompetenz und hat uns den Einstieg in einen neuen Markt ermöglicht, von dem wir erwarten, dass er in Zukunft durch die Förderung des Einsatzes von wasserbasierten Polyurethanen in Lebensmittelverpackungen seitens der chinesischen Regierung wachsen wird. Dank unserer starken F&E und der hohen Eintrittsbarrieren befinden wir uns in einer guten Position, dieses Potenzial zu nutzen. Dies ist auch im Einklang mit unserer langfristigen Strategie, zunehmend anspruchsvollere und innovativere Produkte für Wachstumsmärkte zu entwickeln und herzustellen und damit Decheng stärker in Richtung eines Hightech-Unternehmens zu entwickeln." Über Decheng Technology AG Decheng Technology AG erforscht, entwickelt und produziert innovative Polyurethane und Additive, die zur Veredelung und Verbesserung der Produkteigenschaften von Textilien, Leder und elektronischen Komponenten eingesetzt werden. Der Produktionsstandort befindet sich in Quangang, Quanzhou City, Provinz Fujian, Volksrepublik China. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte sie einen Umsatz von 82,1 Mio. Euro, operatives Ergebnis (EBIT) von 26,0 Mio. Euro und beschäftigte 115 Mitarbeiter. Die Aktien der Decheng Technology AG sind im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kontakt: VPC Group Niederlassung Frankfurt Bleichstraße 64-66 60313 Frankfurt am Main Tel. +49 69 175371963 ir@dechengtechnology.com 07.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Decheng Technology AG Martin-Luther-Platz 26 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211-78179033 E-Mail: contact@dechengtechnology.com Internet: www.dechengtechnology.com ISIN: DE000A1YDDM9 WKN: A1YDDM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693435 07.06.2018

ISIN DE000A1YDDM9

AXC0153 2018-06-07/14:53