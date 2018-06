Die brasilianische Notenbank erhöht ihren Einsatz im Kampf gegen den Wertverfall der Landeswährung Real. Die Notenbank teilte am Donnerstag in Brasilia mit, zur Stützung des Real würden zusätzliche Devisenswapkontrakte am Markt angeboten. Mit der Aktion soll das Angebot an US-Dollar erhöht werden und so die heimische Währung unterstützt werden. Es ist bereits das zweite Mal in der laufenden Woche, dass die Zentralbank das Interventionsvolumen erhöht.

Der Real steht an den Finanzmärkten seit Wochen unter erheblichem Druck. Nach einem Kursverlust von mehr als 15 Prozent gegenüber dem US-Dollar seit Ende März nähert er sich aktuell der Grenze von vier Real je Dollar. Die Gründe für den Sinkflug sind vielseitig. Ein wichtiger Grund liegt in der konjunkturellen Entwicklung: Seit etwa eineinhalb Wochen lastet ein Streik der Lastwagenfahrer auf der größten Volkswirtschaft Südamerikas. In der Folge kommt es zu Engpässen bei zahlreichen Gütern, darunter Benzin und Diesel.

Hinzu kommt zunehmende politische Unsicherheit vor den Präsidentschaftswahlen im Oktober. Davon abgesehen stehen die Währungen vieler Schwellenländer unter Druck, weil in den USA die Kapitalmarktzinsen steigen und professionelle Anleger wie Hedgefonds ihr Geld in die USA zurückholen./bgf/jsl/jha/

