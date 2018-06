Auf grün haben die Ampeln auch am Donnerstag im frühen Handel an der Wall Street gestanden. Nachdem der Dow Jones Industrial am Vortag erstmals seit zwei Wochen wieder über 25 000 Punkte gestiegen war, baute der Index die Gewinne um 0,22 Prozent auf 25 202,43 Punkte noch leicht aus. Das war der höchste Stand seit Mitte März.

"Die weltweiten Spannungen lassen etwas nach und Investoren halten wieder nach risikoreicheren Anlagen Ausschau", sagte Analyst Michael van Dulken vom Broker Accendo Markets. Anleger schienen angesichts tendenziell steigender Zinsen Mittel aus den Anleihemärkten abzuziehen. Am US-Anleihemarkt gaben die Notierungen erneut nach, allerdings nur noch leicht.

Auch die Konjunktur läuft weiter rund in den USA. So ging die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt leicht zurück. "Das Tempo bei den Entlassungen bleibt sehr niedrig", sagte Ökonom Jan Hatzius von Goldman Sachs .

Der marktbreite S&P 500 rückte gab um 0,14 Prozent auf 2768,34 Zähler leicht nach. Der zuletzt überdurchschnittlich stark gestiegene Nasdaq 100 büßte dagegen 0,93 Prozent auf 7143,384 Zähler ein. Hier nahmen Anleger nach dem jüngsten Höhenflug Kursgewinne mit.

Gefragt waren Papiere des Industriekonzerns Fortive, der sein Geschäft mit einer Milliardenübernahme stärken will. Die Aktie gewann 3,56 Prozent. Fortive will das Sterilisations-Geschäft der Johnson & Johnson -Tochter Ethicon übernehmen. Für das Geschäft mit einem Umsatz von rund 775 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr will Fortive etwa 2,7 Milliarden Dollar in bar bezahlen.

Aktien des Solarmodulherstellers First Solar büßten nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs 3,5 Prozent ein. Goldman-Experte Brian Lee ist für den gesamten Sektor skeptisch und rechnet im zweiten Halbjahr mit Überkapazitäten. Begrenztes Potenzial für die Gewinnerwartungen und Bewertungsdruck sorgten für ein eher unattraktives Chance/Risiko-Verhältnis der Aktien.

Papiere des Ölkonzerns Chevron rückten mit einem Plus von 2,10 Prozent an die Spitze im Dow. Der Konzern hat zusammen mit der britischen Shell den Zuschlag für ein Förderprojekt in Brasilien erhalten.

China dürfte laut einem Medienbericht zufolge in Kürze grünes Licht für die Übernahme des niederländischen Chip-Herstellers NXP durch Qualcomm geben. Qualcomm stiegen daraufhin um 2,42 Prozent und NXP um 6,42 Prozent. Als Voraussetzung hierfür gilt aber ein Ende des US-Zulieferstopps an den chinesischen Netzwerkausrüster ZTE. Die US-Regierung hatte ZTE im April wegen umstrittener Lieferungen von Telekom-Ausrüstung an Iran und Nordkorea für sieben Jahre vom Zugang zu jeglichen amerikanischen Technologien ausgeschlossen./bek/jha/

