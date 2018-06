PEINE GmbH: Ergebnisbekanntmachung der Abstimmung ohne Versammlung DGAP-Ad-hoc: PEINE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe PEINE GmbH: Ergebnisbekanntmachung der Abstimmung ohne Versammlung 07.06.2018 / 17:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PEINE GmbH Wilhelmshaven Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Die PEINE GmbH informiert über das Ergebnis der Abstimmung ohne Versammlung beginnend am Montag, den 4. Juni 2018, um 0:00 Uhr und endend am Mittwoch, den 6. Juni 2018, um 24:00 Uhr betreffend die 8,0% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1TNFX0 - WKN A1TNFX) Wilhelmshaven, 7. Juni 2018. In der Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von Montag, den 4. Juni 2018, 0:00 (MESZ), bis Mittwoch, den 6. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ), haben die Anleihegläubiger mit der erforderlichen Mehrheit den in der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger am 15. Mai 2018 unter Ziffer 2 veröffentlichten Beschlussvorschlägen der PEINE GmbH zugestimmt. Im Einzelnen wurden der Bestellung eines gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger der PEINE GmbH (TOP 1), der Anpassung der Anleihebedingungen (TOP 2) sowie den weiteren Ermächtigungen des Gemeinsamen Vertreters (TOP 3), jeweils gemäß Beschlussvorschlag der PEINE GmbH, mit der erforderlichen Teilnahme und Mehrheit zugestimmt. Die Abstimmungsergebnisse werden heute auf der Internetseite der Gesellschaft in der Rubrik "Investor Relations / Anleihe 2013/2018" veröffentlicht sowie unverzüglich im Bundesanzeiger bekanntgemacht werden. Mit der Zustimmung zu dem vorgelegten Restrukturierungskonzept wird der Grundstein für die geplante Reorganisation der PEINE GmbH gelegt. PEINE GmbH Die Geschäftsführung 07.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PEINE GmbH Rheinstr. 49 26382 Wilhelmshaven Deutschland Telefon: 04421 484-0 Fax: 04421 484-238 E-Mail: info@peinegmbh.com Internet: www.peinegmbh.com ISIN: DE000A1TNFX0 WKN: A1TNFX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693537 07.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1TNFX0

AXC0202 2018-06-07/17:14