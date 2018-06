An der Börse ist die Unsicherheit förmlich zu spüren. Jeder Tag kann mit einem überraschenden Tweet des US-Präsidenten Trump auf den Kopf gestellt werden. Die Auftragseingänge in Deutschland lassen bereits zum wiederholten Male nach. Und da ist auch noch die Schuldenkrise, die sich in die Köpfe der Anleger drängt. Manche hoffen auf bessere Zeiten, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...