(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.06.18 - Biotech-Aktien zeigten sich am Donnerstag in Frankfurt überwiegend leichter. Leichte Gewinne zeigten Vita 34 und BB Biotech, Evotec rutschten ab. An der Wall Street geht es unter anderem für Puma Biotech nach unten. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 12.811 Punkten. Hier ging es für Commerzbank, Fresenius und ThyssenKrupp ...

