Kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada stimmen die europäischen Teilnehmer sich bei einem separaten Treffen über ihre Strategie im Streit mit US-Präsident Donald Trump ab. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte für diesen Freitag ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der britischen Premierministerin Theresa May und dem neuen italienischen Regierungschef Giuseppe Conte an, wie am Donnerstagabend aus Kreisen des französischen Präsidialamtes bestätigt wurde. Außerdem werden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratschef Donald Tusk erwartet.

Der an diesem Freitag beginnende Gipfel führender Industrienationen wird von massiven Differenzen der Europäer mit US-Präsident Donald Trump überschattet. Der Streit über die Verhängung von Strafzöllen durch Trump sowie sein Ausstieg aus dem Klimaschutz und dem Atomabkommen mit dem Iran könnte sogar dazu führen, dass es am Ende des zweitägigen Treffens nicht wie sonst üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung gibt./sku/DP/jha

