Die Europäische Union will beim G7-Gipfel die westlichen Werte gegen Attacken von US-Präsident Donald Trump verteidigen. Wer auch immer die auf Regeln basierende Weltordnung zerstören wolle, müsse wissen, dass die EU sie vereint verteidigen werde, schrieb EU-Ratspräsident Donald Tusk in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt stehe der Westen zumindest für die Hoffnung, dass Chaos, Gewalt und Arroganz nicht die Oberhand gewinnen.

Dies werde er auch beim Treffen der Staats- und Regierungschef sieben führender Industrienationen (G7) deutlich machen, fügte Tusk hinzu. Er vertritt bei dem Gipfel gemeinsam mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die EU. Für die USA wird Trump erwartet.

Als "bedauerliche und besorgniserregende" Entscheidungen Trumps nannte Tusk die Einführung von neuen Zöllen auf Stahl- und Aluminium sowie den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und dem Atomdeal mit dem Iran. Die Partner der USA müssten sich nun fragen, ob man es lediglich mit zeitlich begrenzten Turbulenzen oder mit den ersten Symptomen des Auseinanderbrechens der westlichen politischen Gemeinschaft zu tun habe.

"Der Kern der Zusammenarbeit in der G7 ist der Schutz der freien Welt gegen diejenigen, die unsere gemeinsamen Grundwerte missachten", fügte Tusk hinzu und erinnerte daran, dass 2014 Russland nach den Angriff auf die Ukraine aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Zu den gemeinsamen Werten zählten auch gerechte Regeln. "Die Alternative zu Ordnung, ist Unordnung", schrieb Tusk.

Europa müsse nun alles in seiner Macht stehende tun, um die transatlantischen Beziehungen trotz der derzeitigen Stimmung zu bewahren. Zugleich gelte es aber auch für Szenarien vorbereitet zu sein, in denen man auf sich selbst gestellt handeln müsse./aha/DP/jha

AXC0265 2018-06-07/20:59