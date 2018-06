Halle (ots) - Es sind also G 6 plus 1, die sich versammeln. Die Gruppe mit dem mittlerweile zweifelhaften Titel "Führende Industriestaaten" schrumpft weiter. Nach der Annexion der Krim hat die Runde Russland wegen Völkerrechtsbruchs ausgeschlossen. China ist faktisch längst im Rang der wirtschaftlich wachstumsstärksten und einflussreichsten Länder, von der politischen Macht aber ganz abgesehen. Es sitzt aber von jeher nicht mit am Tisch. Nun machen sich die USA selbst zum Zaungast.



