Halle (ots) - Mehr als jede fünfte Parzelle im Lande liegt bereits brach. Es fehlen rund 22 000 Pächter, die ihr grünes Paradies zumeist aus Altersgründen und schweren Herzens verlassen haben. Leider haben sie keine Nachfolger gefunden. Über die Gründe lässt sich streiten. Fakt bleibt: Sachsen-Anhalt hat zu wenige Menschen für zu viele kleine Gärten. Dass die Situation in Vereinen und Regionalverbänden dramatisch ist, liegt auf der Hand. Was aber verwundert, mit welcher Gelassenheit viele Kommunen und auch das Land damit umgehen. Längst hätten sämtliche Gemeinden zukunftsfähige Konzepte für diesen Teil der grünen Infrastruktur entwickeln können. Warum die Landesregierung ausdrücklich erklärt, dass nicht an ein extra Förderprogramm für den Rückbau von Anlagen gedacht ist, bleibt ein Rätsel.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de