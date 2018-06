Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Tencent Music Entertainment Group (TME) und Zhejiang Radio & TV Group (ZRTG) haben vereinbart, ihre auf drei Jahre angelegte strategische Partnerschaft zu vertiefen. Auf beiden Plattformen soll es neue Inhalte und Verbreitungskanäle geben auf Basis eines kollaborativen Modells zwischen Fernsehsender und Internetfirma.



Die Kooperation zwischen den beiden Technologie- und Unterhaltungsriesen bedeutet für Nutzer ein erweitertes Leistungsangebot sowie neue interaktive Features. TME und ZRTG werden in den kommenden drei Jahren mit Songs für Film und Fernsehen und verschiedenen eigenen Musikshows experimentieren. Dabei werden die Vorteile der beiden Plattformen genutzt, um stärker in den Musikmarkt einzudringen. Außerdem sieht die Partnerschaft eine kreative Zusammenarbeit bei Werbung und Marketing vor.



Cussion Pang, CEO der Tencent Music Entertainment Group, erwartet von der vertieften Partnerschaft mit ZRTG eine engere Kooperation zwischen Tencent Music Entertainment und dem Fernsehsender. "Beide Partner werden von neuen Verbreitungskanälen für Unterhaltungsangebote profitieren. Es entsteht ein kreatives Produktionsmodell mit neuem intellektuellem Eigentum (IP), und wir werden Ideen zur programmatischen Kooperation erarbeiten und neue Werbemöglichkeiten ausnutzen. Es wird neue Inhalte geben, und das Ökosystem der Musikindustrie wird ausgeweitet. So entsteht ein einzigartiger Inkubator für Musik und TV."



Lv Jianchu, Präsident (Vorsitzender) von ZRTG, nannte die Partnerschaft einen Glücksfall für beide Unternehmen, um neue Chancen zur Entwicklung und Aufwertung von Inhalten und intellektuellem Eigentum zu nutzen. "Gemeinsam werden wir Programme entwickeln mit Blick auf die koordinierte Verbreitung unseres intellektuellen Eigentums über verschiedene Medienplattformen. Dadurch entstehen Synergien zwischen unserem Fernsehsender und Tencent Music Entertainment."



TME und ZRTG arbeiten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich zusammen und haben bei der Zusammenführung von TV und Plattformen für neue Medien große Fortschritte erzielt. Diese neue strategische Partnerschaft zwischen TME und ZRTG soll aber neue Impulse an der Schnittstelle zwischen Internet und traditionellen Medien setzen, damit beide Unternehmen bei Inhalten, Verbreitung und Benutzererlebnis bestmöglich positioniert sind.



Als führender Produzent von Musikinhalten hat ZRTG beliebte Shows wie Sing! China, Sound of My Dream und New Year's Concert entwickelt. Die Zusammenarbeit mit TME ist organisch gewachsen, da man gleiche Vorstellungen bei der Aufwertung des Content-Angebots hat.



Daneben hat TME mit QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, Wesing und Kugou Live Streaming eine breite Musikplattform aufgelegt. Den Nutzern bietet sie synchronisiertes, latenzfreies Streaming, Community-Aktivitäten sowie Live-Karaoke und Live-Übertragung mit Interaktion in Echtzeit. Mit seinem Fokus auf Innovation und Online-Verbreitung kann TME dabei helfen, die Reichweite und Relevanz der Inhalte von ZRTG zu erhöhen.



Informationen zur Tencent Music Entertainment Group



Tencent Music Entertainment Group (TME) ist ein führender chinesischer Konzern in der Musikunterhaltungsbranche und im Bereich digitale und Online-Musik. Zu dem Unternehmen gehören QQ Music, Kugou Music und Kuwo Music (Streaming-Dienste), Wesing und 5Sing (Plattformen für Social-Music-Sharing), Kugou Live und Kuwo Star (Unterhaltungsdienste für Liveübertragung), Ultimate (digitaler Musikanbieter) sowie Tencent Musician, TMEs eigene Musikplattform mit dem vielfältigsten Musikangebot in der chinesischsprachigen Welt.



TME ist ein vollwertiger Musikdienstleister. Er bietet seinen Kunden ein großes Angebot an anspruchsvollen Musikinhalten und interaktiven Produkterlebnissen, darunter audiovisuelle Dienste, Plattformen für Social-Music-Sharing, Karaoke, Plattformen für Live-Musik-Sharing, Live-Übertragungen sowie Content-Erstellung im Amateurbereich. Von den Dienstleistungen des Konzerns profitieren sowohl chinesische Musiker durch eine hochwertige, kreativitätsfördernde Umgebung als auch chinesische und ausländische Content-Anbieter und Produzenten durch eine umfangreiche Plattform für Nutzerwerbung und Kreativarbeit.



Informationen zur Zhejiang Radio and Television Group



Zhejiang Radio and Television Group (ZRTG) wurde 2001 in Hangzhou (China) mit dem Ziel gegründet, das Angebot lokaler Fernsehkanäle in der Provinz zu erweitern. Mittlerweile ist daraus der viertgrößte Fernsehsender des Landes geworden, der 10 TV-Kanäle und 1 Radiostation betreibt und seine Online-Präsenz weiter ausbaut. Er hat unter anderem landesweite Hits wie Sing! China, Sound of My Dream und The Voice of China produziert.



