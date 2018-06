FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank haben im nachbörslichen Handel am Donnerstag ihre Gewinne noch leicht ausgebaut. Die Titel profitierten weiter von der jüngsten Entspannung bei den politischen Risiken in der Eurozone. Daneben stützten die zuletzt wieder gestiegenen Erwartungen an eine EZB-Zinserhöhung im kommenden Jahr. Die Aktien der Deutschen Bank wurden bei Lang & Schwarz mit 9,75 zu 9,78 Euro getaxt, nach einem Schlussstand bei 9,62 Euro. Für die Commerzbank wurde eine Spanne von 9,55 zu 9,59 Euro genannt, nach einem Schlussstand von 9,47 Euro.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.719 12.811 -0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 07, 2018 16:36 ET (20:36 GMT)

