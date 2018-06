Im Rahmen ihres "Innovation Hub"-Programms hat die Groupe ADP (Paris: ADP) gerade in den White Star Capital Fonds investiert, um ihre Anlagestrategie zu stärken. Diese Zeichnung ist Teil einer Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 180 Millionen US-Dollar. Der Fonds mit Sitz in New York, Montreal, London und Paris hat seit seiner Auflegung 2015 in mehr als zwanzig innovative Unternehmen investiert.

"Unsere Investitionsstrategie direkt in Startups und über externe Fonds hat sich als leistungsstarkes Instrument zur Umsetzung und Unterstützung innovativer Projekte bewährt. Fast ein Jahr nach dem Start der "Innovation Hub"-Initiative im März 2017 hat unsere Gesamtinvestitionskapazität inzwischen 40 Millionen Euro erreicht und erweitert unsere Initiative auf alle Schritte des Innovationsprozesses. Unser Hybridmodell ist einzigartig in unserer Branche, so dass andere Flughafenbetreiber, darunter die internationalen Branchenführer, ein starkes Interesse an diesem Modell zeigen", sagte Edward Arkwright, Deputy CEO.

Der Innovation Hub der Groupe ADP: ein effektives Anlagemodell, das auf zwei sich ergänzenden Säulen aufbaut

Die neue Initiative ist das Herzstück eines Investitionsmodells, das auf zwei Säulen basiert:

einem internen Fonds für direkte Minderheitsbeteiligungen an Startups

und Zeichnungen externer Fonds: Dieser Ansatz gibt die Groupe ADP auch die Möglichkeit, Co-Investitionsmöglichkeiten in Fonds zu prüfen und Synergien mit anderen großen Unternehmenspartnern zu identifizieren.

Drei Investitionen in externe Fonds wurden bereits getätigt: X-Ange, Elaia Delta und Cathay Innovation. Das neue System ermöglicht es der Groupe ADP, ihr technologisches Know-how zu erweitern und von komplementärer Expertise bei der Identifizierung von Startups zu profitieren, die zu strategischen Partnern der Gruppe werden könnten.

Eine Investition, die bisherige Transaktionen ideal ergänzt

Die Investition ist geografisch komplementär, da sich White Star Capital auf Nordeuropa, die Ostküste der Vereinigten Staaten und Japan konzentriert, während Cathay Innovation mehr auf die Westküste der Vereinigten Staaten und China ausgerichtet ist und Elaia den Großteil seiner Investitionen in Frankreich tätigt.

Darüber hinaus hat White Star Capital aus Branchensicht das Thema Retail Disruption zu einem vorrangigen Wachstumsbereich gemacht ein Thema, das eine der Prioritäten des "Innovation Hub"-Programms und eines der strategischen Ziele der Groupe ADP ist.

Schließlich ist jeder Fonds auch in Bezug auf die Entwicklungsphase der Ziel-Unternehmen komplementär. Während X-Ange und Elaia stärker in frühe Phasen investieren und Cathay Innovation reifere Startups unterstützt, unterstützt White Star Unternehmer in der mittleren Entwicklungsphase bei der Beschleunigung ihres internationalen Rollouts.

Groupe ADP wird einen Sitz im Fund Board von White Star Capital haben, der es der Gruppe ermöglicht, sich aktiv an den Entscheidungen des Fonds zu beteiligen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180607006357/de/

Contacts:

Groupe ADP

Presse:

Lola Bourget, +33 1 74 25 23 23 (Frankreich)

Head of Media and Reputation Department

oder

Investor Relations:

Audrey Arnoux, +33 1 74 25 70 64 (Frankreich)

Head of Investor Relations

invest@adp.fr