FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R9H XFRA KYG750041041 RENHE COMM.HLDGS HD -,01

DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO.

TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50

0JV XFRA US4510331048 IBIO INC. DL-,01

24W2 XFRA JE00BFNWV485 FERGUSON PLC LS-108030303