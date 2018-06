Für Epigenomics wird es richtig eng. Der Darmkrebsvorsorge-Test Epi proColon wird nicht in die aktualisierten Richtlinien zur Darmkrebsvorsorge der American Cancer Society (ACS) aufgenommen. Trotz FDA-Zulassung kommt der Vertrieb aufgrund mangelnder Akzeptanz nicht auf die Beine. Eine Rückerstattung über die Krankenkasse steht ebenfalls in den Sternen. Im ersten Quartal hat das Unternehmen bei einem Umsatz von rd. 0,3 Mio. € über 2,4 Mio. € verbrannt. In der Kasse lagen noch 10,3 Mio. €, die aber schon Ende des Jahres aufgebraucht sein dürften. Finger weg.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 23 vom 7.6.2018.



