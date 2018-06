Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Hughes verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Optimismus des Managements über das Potenzial für Kosmetikartikel und dessen zusätzliche Profitabilität. Da der Online-Modehandel die Profite jedoch in sein Angebot und die Serviceleistungen reinvestiere, bleibe er vorerst bei seinem Anlageurteil. Aufwärtspotenzial für seine Ergebnisschätzungen sieht er erst nach dem Jahr 2020./ck/gl Datum der Analyse: 08.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-06-08/09:26

ISIN: DE000ZAL1111