von Georg Pröbstl, €uro am Sonntag Präsident Trump will Zölle auf Importe in die USA, es droht ein Handelsstreit. China wird schon sanktioniert, und bald könnte es die EU treffen. Börsianer haben Angst, denn erhöhte Abgaben könnten die Wirtschaft bremsen. Bisher aber sieht man im globalen Handel nichts davon. Gab es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...