Gestern konnte sich KRONES im M-Dax über 4,5 % Gewinn freuen. Wir erwarten in Kürze eine Erweiterung der Geschäftsfelder durch den Erwerb eines kleineren Spezialisten. Es ist vorerst ein Gerücht in Rosenheim, aber der erstmals familienfremde Chef bemüht sich intensiv um die Ausweitung des Produktportfolios. Ein Megadeal steht nicht bevor, aber Bosch bietet angeblich den Sektor Verpackungsmaschinen zum Kauf an. Es geht um 1,3 Mrd. € Umsatz. Würde das zu KRONES passen?



