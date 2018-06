Osisko Mining Inc. veröffentlichte gestern neue Ergebnisse vom laufenden Bohrprogramm am Goldprojekt Windfall Lake bei Urban Township in Quebec. Das insgesamt 800.000 m umfassende Programm wurde Ende 2015 begonnen und konzentriert sich aktuell auf die Hauptlagerstätte Windfall und die angrenzende Lagerstätte Lynx im Nordosten von Windfall. Die neuen Analyseergebnisse umfassen die Bohrkerne aus 28 Bohrlöchern, die bei Lynx abgeteuft wurden.



Zu den Höhepunkten zählen nach Angaben des Unternehmens die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch OSK-W-18-1511: 97,6 g/t Gold über 3,3 m ? Bohrloch OSK-W-18-909-W5: 79,1 g/t Gold über 2,7 m ? Bohrloch OSK-W-18-1536: 74,3 g/t Gold über 2,6 m ? Bohrloch OSK-W-18-1098: 40,8 g/t Gold über 3,7 m



