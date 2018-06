Der Gewerbeimmobilienspezialist AROUNDTOWN hat im 1. Quartal die Einnahmen und das Ergebnis deutlich ausgeweitet. So legten die Nettomieteinnahmen um 43 % auf 139 Mio. € zu. Die Funds from Operations (FFO I), eine wichtige Kennzahl in der Branche, schnellten um 54 % auf 91 Mio. € in die Höhe. Für das laufende Jahr stellt das Management eine Fortsetzung des Ergebnisanstiegs in Aussicht. Neben höheren Mieteinnahmen profitiert der Konzern, dessen Aktie seit März im MDAX vertreten ist, vor allem von einer höheren Bewertung der Assets. Den Immobilienbestand hat AROUNDTOWN in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Bis Dezember 2017 war er auf 9,8 Mrd. € gestiegen, im Mai 2018 erreichte er dann 11,3 Mrd. €. Zuletzt kaufte das Unternehmen, dem unter anderem das Interconti-Hotel in Frankfurt gehört, das Hilton am Gendarmenmarkt in Berlin. Andererseits hat AROUNDTOWN im 2. Quartal für mehr als 700 Mio. € Assets verkauft, die nicht ins Kerngeschäft passten. Die dabei erzielten Erlöse lagen nach Firmenangaben um 12 % über dem Buchwert. Die Einnahmen will AROUNDTOWN reinvestieren. An der Börse bringt der Konzern mittlerweile 7,4 Mrd. € auf die Waage.AROUNDTOWN kann als sicherer Hafen für Wachstum angesehen werden. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist verfügt über umfangreiche in- und externe Wachstumsmöglichkeiten. Zu begrüßen ist, dass der Immobilienkonzern bei Zukäufen ähnlich diszipliniert vorgehen wolle wie in der Vergangenheit.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info