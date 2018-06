Trotz all der schlechten Nachrichten, die in den letzten Monaten zutage traten, konnte sich die Tesla Aktie gut halten. Weder die Produktionsprobleme, noch die Crashs der Fahrzeuge waren dazu geeignet eine Panik unter den Investoren auszulösen. Lediglich die Nervosität stieg in den vergangenen Monaten an. Die Aktie ist sehr volatil, doch die Chancen, sollte die Unternehmung Erfolg haben, sind immens. ...

