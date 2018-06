Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat positive Studiendaten für sein Medikament Luthathera veröffentlicht. Die im Journal of Clinical Oncology veröffentlichten Daten zeigten eine positive Wirkung des Medikaments auf Patienten mit Mitteldarm-Krebs (Midgut Neuroendocrine tumors, NETs). Die Daten aus der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie NETTER-1 ergaben, dass bei Einnahme von Luthathera die Verschlechterung der Lebensqualität bei Patienten mit fortschreitendem NET-Krebs erheblich langsamer voranschreite im Vergleich zum Octreotid LAR alleine, so Novartis in einer Mitteilung.

