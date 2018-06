Liebe Trader, Nach dem die Ströer-Aktie am 06. Februar an der Unterstützung von sauberen 54,50 Euro abgeprallt ist, brachte eine darauffolgende Erholungsbewegung den Wert auf ein Jahreshoch von 66,40 Euro. Daraufhin ließ ein Abverkauf mit großem Volumen, die Aktie am 28. März erneut bei dem Support-Bereich aufstoßen. Die darauffolgende, kurzfristige Aufwärtsbewegung war nicht stark genug, um ...

