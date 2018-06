Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 4300 auf 5000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld und die Aussicht auf Ausschüttungen stützten weiterhin die Rohstoffbranche, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Zudem rechneten die Experten seines Hauses angesichts des schwachen Dollar und der steigenden Inflation mit anziehenden Rohstoffpreisen in diesem Jahr./la/ajx Datum der Analyse: 08.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-06-08/11:12

ISIN: GB0007188757