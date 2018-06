Nemetschek Group erweitert Aufsichtsrat um US-Top-Manager Bill Krouch DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Personalie Nemetschek Group erweitert Aufsichtsrat um US-Top-Manager Bill Krouch 08.06.2018 / 11:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Nemetschek Group erweitert Aufsichtsrat um US-Top-Manager Bill Krouch München / Washington D.C., 8. Juni 2018 - Die Nemetschek Group, einer der größten Softwareanbieter für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction), gab heute bekannt, dass ihre Aktionäre ein viertes Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt haben. Bill Krouch, Berater mit Sitz in den USA, ist das erste außereuropäische Mitglied im Aufsichtsrat der erfolgreichen Gruppe. Mit einer Zustimmung von 99,72% zeigten die Aktionäre eine starke Unterstützung für das neue Vorstandsmitglied. "Wir sind sehr zufrieden mit der Entscheidung unserer Aktionäre", sagte Kurt Dobitsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Nemetschek Group auf der Hauptversammlung. "Bill Krouch ist eine international erfahrene Führungspersönlichkeit. Sein fundierter Branchenhintergrund macht ihn zu einer großartigen Ergänzung des bestehenden Aufsichtsrates", so Dobitsch. "Ich bin davon überzeugt, dass Bill uns hervorragend unterstützen kann, den Konzern weltweit und insbesondere in unserer Wachstumsregion USA optimal aufzustellen. Die Wahl von Bill Krouch in den Aufsichtsrat ist auch ein starkes Zeichen gegenüber unseren Kunden in den USA. " In den letzten Jahren hat die Nemetschek Group ihre Marktposition außerhalb der Kernmärkte in der DACH-Region, vor allem in den USA, konsequent ausgebaut. Die Vereinigten Staaten sind heute mit einem Anteil von 30 Prozent am Gesamtumsatz der größte Einzelmarkt im Portfolio der Nemetschek Group. Die Gruppe hat sich in diesem hart umkämpften und schnell wachsenden Markt überproportional gut entwickelt. Nach seiner Wahl bekräftigte Bill Krouch, dass er sich sehr freue, dem Aufsichtsrat der Nemetschek Group beizutreten. "Mit meiner Ernennung wird das Engagement von Nemetschek beim Ausbau der Wachstumsmöglichkeiten auf dem amerikanischen Markt noch verstärkt. Angesichts der Größe und des Potenzials des US-Marktes sehen wir erhebliche Chancen für uns in diesem Markt. Meine umfangreiche Erfahrung im Bereich M&A, ein tiefgreifendes Verständnis der US-Märkte und mein großes Netzwerk innerhalb der Branche kommen den Wachstumsinitiativen der Gruppe sicherlich zugute." Ein starker Branchenhintergrund Bill Krouch hat einen Bachelor of Science in Bauingenieurwesen der University of Virginia und einen MBA der Harvard University. Er begann seine Karriere als Bauingenieur und Außendiensttechniker bei McDermott International. Nach seinem Abschluss an der HBS wechselte er zu Jones Lang LaSalle (JLL), wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter CEO von Investor Services, CEO von Markets und President von JLL Americas. Zu seinen Aufgaben gehörte dabei jeweils das Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig den Marktanteil auszubauen sowie die Betreuung einer breiten Palette von Unternehmensbereichen. Seit seinem Ausscheiden bei JLL berät Krouch Private-Equity-Gesellschaften, Hedge-Fonds und institutionelle Investoren bei Strategien, Akquisitionen und der Wettbewerbslandschaft innerhalb des jeweiligen Sektors. Zurzeit arbeitet er als externer Direktor für das Corporate Investment Advisory Board von Investcorp für Nordamerika. Kontakt: Stefanie Zimmermann Director Investor Relations & Corporate Communication NEMETSCHEK SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München P: +49 89 540459-250 M: +49 175 7211197 Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unseren Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastrukturprojekte werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen Holdingstruktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.100 Experten. 