CORPORATE NEWS der Schaltbau Holding AG, München (Deutschland) WKN 717030 - ISIN DE0007170300 Schaltbau Holding AG: Dr. Hans Fechner zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt München, 8. Juni 2018. Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung am 7. Juni 2018 hat der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat Dr. Hans Fechner zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Prof. Dr. Thorsten Grenz wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt. Der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Ralph Heck hatte sein Mandat am 6. Juni kurzfristig niedergelegt. Neben Dr. Hans Fechner wurden Prof. Dr. Thorsten Grenz und Jeannine Pilloud in den Aufsichtsrat gewählt. "Ich freue mich sehr darüber, den Vorstand zusammen mit meinen Aufsichtsratskollegen auf dem bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg zu unterstützen, aus Schaltbau wieder ein nachhaltig profitables Unternehmen zu machen", kommentiert Dr. Hans Fechner, der über breitgefächerte Ingenieur-Kompetenz sowie umfangreiche Management- und Gremien-Erfahrung verfügt. Kontakt Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbau.de Über Schaltbau Die Schaltbau-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio. EUR und mit mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. Disclaimer Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.

