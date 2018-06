Deutsche Post AG: Maßnahmen zur langfristigen Absicherung des Ergebniswachstums im Bereich PeP DGAP-Ad-hoc: Deutsche Post AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognoseänderung Deutsche Post AG: Maßnahmen zur langfristigen Absicherung des Ergebniswachstums im Bereich PeP 08.06.2018 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der Deutsche Post AG hat heute über die Maßnahmen zur langfristigen Absicherung des Ergebniswachstums im Bereich PeP entschieden. Um der im 1.Quartal bereits deutlich gewordenen negativen Ergebnisentwicklung im Unternehmensbereich Post - eCommerce - Parcel (PeP) nachhaltig entgegenzuwirken, hat der Vorstand heute ein zielgerichtetes Bündel an Maßnahmen beschlossen, die insbesondere eine positive Ergebnisentwicklung in den Jahren 2019 und 2020 sicherstellen sollen. Die Maßnahmen betreffen vor allem die künftige Entwicklung der Preise, der operativen und indirekten Kosten sowie eine weitere Verbesserung der Produktivität im Bereich PeP in Deutschland. Diese Maßnahmen werden der aktuellen Ergebnisentwicklung in 2018 nur zum Teil bereits entgegenwirken, sodass das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) des Bereiches vor Einmalaufwendungen im laufenden Jahr nunmehr bei rund 1,1 MRD Euro erwartet wird. Darin sind zusätzliche Ausgaben für Produktivitätsverbesserungen in Höhe von rd. 150 MIO Euro enthalten. Daneben wird für die Umsetzung der Maßnahmen einmalig ein Restrukturierungsaufwand von 0,5 MRD Euro in 2018 verbucht werden. Mit dem Bericht zum 1.Halbjahr 2018 (Veröffentlichung am 07. August 2018) wird das Geschäft des im April neu geschaffenen Vorstandresort Corporate Incubations neben dem Ergebnis von Corporate Center/Anderes als Teil der neuen Berichtszeile Corporate Functions ausgewiesen werden. Das ganzjährige Ergebnis von Corporate Incubations wird in 2018 dabei bei -70 MIO Euro erwartet. Einschließlich der oben genannten Effekte erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 nunmehr ein Konzern-EBIT in Höhe von rund 3,2 MRD Euro. Zum erwarteten Konzern-EBIT soll der Unternehmensbereich PeP inklusive der erwarteten Restrukturierungskosten nunmehr rund 0,6 MRD Euro beitragen. Für die DHL-Unternehmensbereiche erwarten wir unverändert insgesamt ein Ergebnis von rund 3,0 MRD Euro. Das Ergebnis von Corporate Functions wird insgesamt bei -0,42 MRD Euro erwartet, dabei sollte Corporate Center/Anderes mit rund -0,35 MRD Euro unverändert ausfallen. Der Ausblick für das Jahr 2020 wird auch dank der oben geschilderten Maßnahmen bestätigt. Für den Konzern erwarten wir unverändert ein Ergebnis von über 5,0 MRD Euro. Davon wird der Unternehmensbereich PeP voraussichtlich einen Ergebnisbeitrag von rund 1,7 MRD Euro leisten. Für die DHL Unternehmensbereiche erwarten wir, dass sich das EBIT in 2020 auf rund 3,7 MRD Euro verbessert. Für Corporate Functions erwartet das Management unverändert -0,35 MRD Euro. Der berichtete Free Cash Flow wird sich damit in 2018 ohne die fremdfinanzierte Erneuerung der interkontinentalen Express-Flugzeugflotte noch auf mindestens 1,0 MRD Euro belaufen. Finanzkennzahlen Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Unternehmenswebseite von der Deutsche Post DHL Group veröffentlichten Geschäftsbericht 2017 (siehe Seite 36f.) unter dem folgenden Link verfügbar: http://www.dpdhl.com/de/investoren/veranstaltungen_und_praesentationen/reporting/2018/FY2017.html Kontakt: Martin Ziegenbalg EVP Investor Relations Tel: 0228-182-63000 08.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Telefon: +49 (0)228 182 - 63 100 Fax: +49 (0)228 182 - 63 199 E-Mail: ir@deutschepost.de Internet: www.dpdhl.com ISIN: DE0005552004 WKN: 555200 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693719 08.06.2018 CET/CEST

ISIN DE0005552004

AXC0114 2018-06-08/11:31