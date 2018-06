Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) -



HyperQuant (https://hyperquant.net/en), HyperQuant, eine auf dem revolutionären Fast Order Delivery-Protokoll basierende Fintech-Software-Plattform und KuCoin (http://www.kucoin.com), eine der größten internationalen Kryptowährungs-Börsen, haben einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet.



Der Partnerschaftsvertrag umfasst zahlreiche Bereiche der Zusammenarbeit. So wurden Experten des HyperQuant-Teams ausgewählt, um KuCoin bei der Entwicklung der Infrastruktur und des API-Protokolls für die neue Exchange zu unterstützen. Die Implementierung von Hyperquants eigenen Technologien und Lösungen durch die Engineers der Börse wird KuCoin zu einer führenden Trading-Plattform mit der fortschrittlichsten und zuverlässigsten technischen Infrastruktur auf dem Markt machen. Die HyperQuant-Plattform wird des Weiteren damit beginnen, Handelsdaten zu sammeln und zu analysieren, um sie für die HyperQuant-App und das Backtesting von Trading-Strategien und Algorithmen für maschinelles Lernen zu verwenden.



"Wir freuen uns, unsere umfangreichen Börsenerfahrungen mit unseren Partnern von KuCoin zum gegenseitigen Nutzen und zur langfristigen Zusammenarbeit teilen zu können. Unsere Kooperation wird die Entwicklung einer automatisierten Handelsplattform an den Krypto-Börsen zum weiteren Nutzen und Komfort unserer Kunden vorantreiben", - erklärt Pavel Pavchenko, CEO des HyperQuant-Projekts.



Informationen zur HyperQuant-Plattform



HyperQuant ist eine Fintech-Software-Plattform für automatisiertes Krypto-Asset-Management, Market Making und dApp-Erstellung, die auf neuesten KI-, Risikomanagement- und Blockchain-Technologien und dem Fast Order Delivery-Protokoll basiert. Die Plattform wird von Profis im Bereich quantitatives Trading entwickelt, die die Kapitalmanagement-Branche in- und auswendig kennen, und bietet drei Schwerpunkte:



- Hyper Fast. Das Fast Order Delivery-Protokoll für die Plattform arbeitet mehrere hundertmal schneller als vergleichbare Lösungen. Durch die Hinzunahme von Server-Colocation auf Basis einer Vielzahl von Krypto-Börsen wird die Geschwindigkeit noch weiter erhöht



- Hyper Smart. Alle Komponenten der Plattform werden durch KI verwaltet, die sich ständig durch maschinelles Lernen aus kumulierten Big Data-Marktdaten weiterentwickelt. HyperQuant führt den Austausch zudem im Electronic Communication Network (ECN) zusammen, mit der KI-basierten automatischen Distribution von Interexchange-Handelsgeschäften



- Hyper Secure. Das automatisierte Risikomanagementsystem minimiert die Risiken. Trade-Hashes werden aus Gründen der Transparenz und Sicherheit in die Blockchain geschrieben



Informationen zu KuCoin



KuCoin ist eine der wichtigsten internationalen Multi-Kryptowährungs-Börsen, die sich durch eine außergewöhnlich breite Kryptowährungspalette und ein lohnendes, auf den hauseigenen KCS-Token basierendes User-Loyalty-Programm auszeichnet. KuCoin zielt darauf ab, den Nutzern Services für digitale Asset-Transaktionen und Börsendienste anzubieten, die ausgesprochen sicher und bequem sind, und stellt darüber hinaus auch eine iOS- und Android-App für den mobilen Einsatz bereit.



