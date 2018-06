Die Aktie von NVIDIA (WKN:918422) hat in den letzten drei Jahren bis zum 1. Juni erstaunliche 1.090 % geschafft und die 38,2 % Rendite des S&P 500 deutlich geschlagen. Viele Anleger fragen sich daher: "Ist es zu spät, NVIDIA-Aktien zu kaufen?" Meine Meinung ist nein, ist es nicht. Der Spezialist für Grafikprozessoren (GPUs) profitiert von mehreren enormen Trends, die sich noch in der Anfangsphase befinden, darunter E-Sports und künstliche Intelligenz (KI), und ist auch in der Lage, große Gewinne zu erzielen, wenn selbstfahrende Autos im ganzen Land zugelassen werden. Aber was ist mit all den Bären, die immer meckern, dass NVIDIA-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...