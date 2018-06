marktEINBLICKE um 12: Deutsche Bank & Commerzbank - Die Gerüchteküche hört nicht auf zu Brodeln

Anhaltende Handelsstreitigkeiten zwischen der EU und den USA sowie neue Turbulenzen in einigen Schwellenländern sorgen am Freitagmittag dafür, dass der DAX deutliche Kursverluste zu verzeichnen hat. In diesem Umfeld wird es sehr schwer, eine Erholungsrallye auf die Beine zu stellen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,0% 12.679

MDAX -0,6% 26.548

TecDAX -0,8% 2.791

SDAX -0,3% 12.526

Euro Stoxx 50 -0,9% 3.428

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Darüber hinaus beschäftigen sich Anleger natürlich mit einer möglichen Fusion der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) mit der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001).

DAX-Chart: boerse-stuttgart.de