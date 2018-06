Hier geht's zum Video

Die Aktie von Alibaba ist charttechnisch aktuell in einer spannenden Situation. Vor kurzem war der Kurs über einen wichtigen Widerstand gestiegen. Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR, rät Anlegern deswegen bei Alibaba einzusteigen. Der Experte sieht aber auch fundamentale Gründe in das Unternehmen zu investieren. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Intel, den Bitcoin, EOS, Tesla, Magna, U-Blox und Holidycheck. Das komplette Interview finden Sie hier. In seinem wöchentlichen Hot Stock Report setzt Florian Söllner antizyklisch auf Geheimtipps, über die an anderen Stellen noch gar nicht berichtet wird. Es handelt sich dabei um Titel, die von Megatrends wie Fintech, Mobile, Robotik, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge oder Auto 2.0 profitieren. Testen Sie jetzt den exklusiven Börsendienst im Probe-Abo zum Vorteilspreis.