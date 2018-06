Liebe Trader, Die Chancen auf eine weitere Eskalation im europäisch-amerikanischen Handelsstreit auf dem heutigen G7-Treffen in Kanada werden als recht groß erachtet, sollte US-Präsident Donald Trump für einen weiteren Eklat sorgen. Für Autobauer könnte es jetzt eng werden! Denn bereits seit September letzten Jahres werkeln Börsianer in dem Wertpapier von BMW an einer potenziellen Trendwende in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...