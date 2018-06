DER AKTIONÄR hatte in der aktuellen Ausgabe 24/18 bereits daraufhin gewiesen, dass am 7. Juni der kanadische Senat über einen Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis entscheiden wird. Mit 56 zu 30 Stimmen und einer Enthaltung hat dieser nun den "Cannabis Act" beschlossen. Sechs Monate lange haben die Senatoren über den Gesetzesentwurf beraten und nun dafür gestimmt. Die Ergänzungen, die der Senat für das Gesetz beschlossen hat, müssen nun noch einmal vom Unterhaus des kanadischen Parlaments abgesegnet werden. Das dürfte aber nur noch Formsache sein. Kanada könnte also schon bald das erste westliche Industrieland sein, in dem Cannabiskonsum vollständig legal ist. Uruguay hatte den Konsum von Cannabis bereits vor fünf Jahren freigegeben, in den USA ist es bislang in neun Bundesstaaten erlaubt.

