Saturn Oil & Gas Inc. ist aktivster Käufer von Flächen im jüngsten Crown Land Sale

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 8. Juni 2018 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn" oder das Unternehmen") (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekannt zu geben, dass das Unternehmen der aktivste Käufer von Förderrechten in der Region Kindersley-Kerrobert beim jüngsten Verkauf von Crown Land am 5. Juni 2018 war. Das Unternehmen investierte 768.896,83 CAD, um 9 Pachtpakete mit insgesamt 6,75 Abschnitten (Sections) zu erwerben, wodurch Saturns Gesamtlandposition auf 24,25 Abschnitte (19,25 netto) gebracht wurde.

Das Unternehmen erwarb 2,25 zusammenhängende Abschnitte mit Rechten von der Oberfläche bis zur Spitze des Präkambriums im Kerrobert-Gebiet. Das Gebiet verfügt über neue Viking-Produktion auf vergleichbaren Abschnitten. Saturn hat mehrere horizontale Bohrlöcher auf der Parzelle identifiziert und wird eine horizontale Viking-Bohrung mit erweiterter Reichweite genehmigen lassen, von der das Unternehmen annimmt, dass es diese während seines Sommerbohrprogramms 2018 niederbringen wird.

Saturn erwarb außerdem 3,0 zusammenhängende Abschnitte mit Rechten von der Oberfläche bis zur Spitze des Präkambriums im Gebiet Prairiedale. Das Gebiet verfügt über neue Viking-Produktion auf vergleichbaren Abschnitten. Saturn hat mehrere horizontale Bohrlöcher auf der Parzelle identifiziert und wird in den kommenden Wochen eine Bohrung für die Viking-Formation mit erweiterter Reichweite genehmigen lassen, die während des Sommerbohrprogramms 2018 niedergebracht werden soll.

Darüber hinaus erwarb das Unternehmen 1,5 Abschnitte direkt neben ihren 15 Abschnitten im Gebiet von Flaxcombe. Dieser Verkauf von Förderrechten war unglaublich erfolgreich für das Unternehmen. Unser gesamtes Team arbeitet seit mehreren Monaten an diesen Paketen und wir haben bereits Entwicklungspläne für das Sommerbohrprogramm 2018, erklärt Scott Newman, Chief Operating Officer von Saturn.

Für eine Karte über Saturns aktuellen Förderrechten und Aktivitäten besuchen Sie bitte die Website www.saturnoil.com.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 955-9946 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von

SATURN OIL & GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Chairman

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFS IN DEN BESTIMMUNGEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43629

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43629&tr=1

