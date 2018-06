ALBIS Leasing AG: Aktionärsverlangen auf Erweiterung der Tagesordnung der Hauptversammlung insbesondere um Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds DGAP-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung ALBIS Leasing AG: Aktionärsverlangen auf Erweiterung der Tagesordnung der Hauptversammlung insbesondere um Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds 08.06.2018 / 16:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die ALBIS Leasing AG, Hamburg, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG auf zwei Verlangen der Aktionäre Manus Vermögensverwaltung GmbH und Christoph Zitzmann hin die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juli 2018 um fünf Tagesordnungspunkte erweitern: (i) die Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Rolf Aschermann und (ii) die Abwahl des Aufsichtsratsmitglieds Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.; (iii; iv) die Nachwahl zweier neuer Mitglieder, für die die Antragssteller die Herren Wolfgang Wittmann, Rechtsanwalt in Winkelhaid, und Hans-Werner Scherer, Strategieberater in Alt-Jassewitz, vorschlagen, sowie (v) die Aufhebung und Neufassung des bestehenden genehmigten Kapitals unter Wegfall der Möglichkeit, dies für Barkapitalerhöhungen nach § 186 Abs. 3 S.4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss zu nutzen. Die Ergänzung der Tagesordnung wird in der kommenden Woche im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Die Einberufungsverlangen sowie die Bekanntmachung werden zudem auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. 08.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693903 08.06.2018 CET/CEST

ISIN DE0006569403

